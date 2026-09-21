21/ 09/ 2026 22:04

Caso Letelier: Nuevos antecedentes revelan diálogos de Pinochet con EEUU previo al asesinato

Hoy se cumplieron 50 años del atentado explosivo en Washington que acabó con la vida del ex canciller Orlando Letelier. Familiares, amigos y representantes del mundo de los Derechos Humanos reaccionaron a los nuevos antecedentes revelados por Chilevisión Noticias. Documentos desclasificados que dan cuenta de los diálogos de Augusto Pinochet con Estados Unidos previo al asesinato, y el posterior plan de ese país para extraditar al dictador y llevarlo ante la justicia.