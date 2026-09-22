“Si quieres verme en la cárcel…”: Leonardo Farkas arremetió contra Sergio Rojas y el periodista respondió con todo

Rojas se refirió a las 5 mil empanadas que el filántropo regaló en las fondas y expuso: “Yo hay algo que le doy a la gente y sabes cómo se llama: libertad, y eso, Leonardo, no tiene precio”.

La disputa entre Leonardo Farkas y Sergio Rojas está lejos de terminar, puesto que este lunes se generaron tensos dichos entre ambos.

Todo en el marco de la llegada al país del empresario, quien interpuso una querella contra el periodista por injurias y calumnias.





¿Qué dijo Leonardo Farkas?

“Dicen que la justicia en Chile no funciona, que a los jueces los echan, todo. Bueno, ojalá que funcione”, comenzó diciendo Leonardo en el último capítulo de Plan Perfecto.

En esa misma línea, aseguró: “Cualquiera dice cualquier cosa, cualquier brutalidad de la gente, ¿y que no les pase nada? Entonces hay que hacer algo para que la gente no hable tanta tontera”.

Sin embargo, durante la misma jornada, Sergio Rojas le respondió a Leonardo en el último capítulo de Que Te Lo Digo, donde cuestionó que el empresario no asistiera a la audiencia anterior.

La contestación de Sergio Rojas

“Si tú tienes algún interés o alguna intención de querer verme en la cárcel o lo que tú desees, lo primero que debieses hacer, por respeto a la justicia de nuestro país, es presentarte a la audiencia”, arremetió el periodista.

Por otra parte, Rojas comentó: “Como no soy un ciudadano de primera clase, ni a lo mejor tengo una red de contacto que probablemente tú sí la tienes, cuento con un excelente staff de abogados liderado por Lya Rojas, quien está evaluando las mejores alternativas”.

“Yo, como hombre adulto y como hombre responsable, me haré cargo de todo lo que dictamine el sistema judicial de nuestro país”, aseguró Sergio.

El periodista destacó que “Lo que nunca, nunca, porque no lo voy a avalar, es que alguien trate de coartar la libertad de expresión, o que trate de coartar el libre ejercicio a la opinión, porque ahí estaríamos retrocediendo siglos de siglos”.

Además, Rojas se refirió a las 5 mil empanadas que Leonardo regaló en las fondas y expuso: “Yo hay algo que le doy a la gente y sabes cómo se llama: libertad, y eso, Leonardo, no tiene precio”.

“Si quieres verme en la cárcel o tras las rejas y es la decisión de un sistema judicial, créeme que trataré de apelar por todos los medios posibles, pero acataré como cualquier ciudadano debiese acatar ante esta situación”, cerró.

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