Un brindis por Chile: Pisco nacional es reconocido en competencia internacional y obtiene medalla de oro

En plena celebración de Fiestas Patrias, el pisco chileno suma un nuevo reconocimiento internacional que pone en valor la tradición de la región de Coquimbo y el trabajo de productores nacionales por llevar esta bebida más allá de las fronteras.

Una de las recientes distinciones llegó desde Estados Unidos, donde se realizó el New York World Spirits Competition, certamen que reúne a destilados de distintos países y que evalúa las muestras mediante un proceso de cata a ciegas, en el que un panel de jueces especializados analiza los productos sin conocer previamente su marca o productor. Cabe señalar que el evento cuenta con nueve años de trayectoria y se consolida como uno de los más importantes del mundo.

En esta edición, Chile fue el único país del Cono Sur en obtener medallas. Entre los reconocidos estuvo Pisco Bou Legado 40° Reservado Blanco Original, que obtuvo Medalla de Oro, mientras que Gran Pisco Montura 46° recibió Medalla de Plata.





El nuevo resultado se suma a una trayectoria internacional que durante el último tiempo ha posicionado a Bou Legado entre los destilados nacionales destacados. La marca viene de coronarse bicampeona mundial y sernotic reconocida, por segundo año consecutivo, como Mejor Espirituoso Chileno, consolidando una seguidilla de distinciones obtenidas en competencias internacionales.

“Este reconocimiento no es solo para Bou Legado: es una señal de que el pisco chileno puede dialogar de igual a igual con los mejores destilados del mundo. Detrás de esta medalla hay generaciones de oficio y una tradición que hoy demuestra su nivel en un certamen tan exigente como este, coincidiendo además con nuestras Fiestas Patrias”, señala Fernando Antonio Bou Ruiz-Aburto, fundador de Pisquera Bou Legado.