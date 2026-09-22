Cortes de luz hoy en una decena de comunas de la RM: Revisa zonas afectadas y horarios de reposición
Las comunas afectadas son Colina, Conchalí, Recoleta, Las Condes, La Reina, Peñalolén, San Joaquín, Pudahuel, Macul y San Ramón.
Una serie de nuevos cortes de luz son los que está llevando a cabo la empresa Enel en 10 comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo con la compañía, las estimaciones indican que los sectores podrían estar seis, siete y hasta ocho horas seguidas sin suministro eléctrico, dependiendo del sector.
Las comunas afectadas son Colina, Conchalí, Recoleta, Las Condes, La Reina, Peñalolén, San Joaquín, Pudahuel, Macul y San Ramón.
A continuación, revisa los sectores específicos que estarán sin energía, calles afectadas y horarios de reposición del suministro.
Corte de luz hoy en Santiago
- Colina: desde las 10:15 hasta las 16:30 horas.
- Conchalí: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- Recoleta: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Las Condes: desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.
- La Reina: desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.
- Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- San Joaquín: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Pudahuel: desde las 10:15 hasta las 14:30 horas.
- Macul: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Macul: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Pudahuel: desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.
- San Ramón: desde las 09:15 hasta las 15:30 horas.