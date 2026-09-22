Cortes de luz hoy en una decena de comunas de la RM: Revisa zonas afectadas y horarios de reposición

Las comunas afectadas son Colina, Conchalí, Recoleta, Las Condes, La Reina, Peñalolén, San Joaquín, Pudahuel, Macul y San Ramón.

Una serie de nuevos cortes de luz son los que está llevando a cabo la empresa Enel en 10 comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la compañía, las estimaciones indican que los sectores podrían estar seis, siete y hasta ocho horas seguidas sin suministro eléctrico, dependiendo del sector.

Las comunas afectadas son Colina, Conchalí, Recoleta, Las Condes, La Reina, Peñalolén, San Joaquín, Pudahuel, Macul y San Ramón.

A continuación, revisa los sectores específicos que estarán sin energía, calles afectadas y horarios de reposición del suministro.

Corte de luz hoy en Santiago

Colina: desde las 10:15 hasta las 16:30 horas.

Conchalí: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Recoleta: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.

La Reina: desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

San Joaquín: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:15 hasta las 14:30 horas.

Macul: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Macul: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Pudahuel: desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.