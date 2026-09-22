“Eres una mamá muy penca”: Lisandra Silva lapidó a usuaria y expuso cruel mensaje que recibió por su viaje a China

La modelo se encuentra en China, donde participa de un entrenamiento exhaustivo en el templo Shaolin y sus hijos están viviendo con su padre, Raúl Peralta.

Este martes Lisandra Silva contestó con todo a una usuaria que le envió un cruel comentario cuestionando su maternidad.

Todo esto, luego de que la modelo viajara a China para recibir un entrenamiento completo en el templo Shaolin.





¿Qué dijo Lisandra Silva?

Al respecto, en las últimas horas, Silva mostró una videollamada con su hijo Noah y una mujer le comentó: “No te conformaste con dejar solos a tus hijos por el reality, ahora andas en China”.

“Yo no puedo ir ni a la esquina sin mi hijo porque me hace falta, y él me extrañaría mucho. Eres una mamá muy penca”, agregó.

Lisandra expuso a la mujer y arremetió con todo: “Es tuición compartida (…) Desde que me separé, he salido adelante sola y, cuando mis hijos están con su padre, también tengo derecho a disfrutar de mi tiempo y vivir mi vida”.

En esa misma línea, agregó: “Todavía en 2026 tengo que leer comentarios de mujeres preocupándose por cómo crío a mis hijos”.

“Es la primera vez en seis años que su papá se los lleva solo de vacaciones a la playa y ya insinúan que los abandoné. Qué curioso que cuando yo me los llevo sola, nadie habla de la gran hazaña de una madre, pero él ejerce su rol de padre; hay que celebrarlo como si fuera un héroe”, arremetió.

Finalmente, Lisandra comentó que pronto se irán de vacaciones como familia, “pero seguramente dirán que volvimos, porque parece que una relación de padres civilizada todavía les resulta incomprensible”, cerró.

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