“Que Dios te perdone”: Lisandra Silva denunció el robo del ánfora de su padre a través de app de delivery

La modelo compartió los datos del conductor del vehículo, quien aseguró que tiene acusaciones de estafa en sus redes sociales.

Este martes, Lisandra Silva utilizó sus redes sociales para denunciar el robo del ánfora de su padre a través de una plataforma de delivery.

Minutos después, la modelo recibió los datos personales de la persona a la que está acusando y así llegó a sus redes sociales, donde también se muestran otros reclamos en donde se le acusa de estafa.





¿Qué pasó con Lisandra Silva?

A través de su cuenta de Instagram, Lisandra señaló: “Parece un chiste, una broma de mal gusto. Hoy, 18, se conmemora un mes del fallecimiento de mi hermoso, querido padre, que en paz descanse, y le compré una ánfora”.

En esa misma línea, explicó que el artículo debía ser enviado el viernes, pero al sufrir un retraso, la empresa decidió enviarlo por esta app.

Al llegar a su domicilio, el conductor “me llama y me dice que no ha podido entregar el pedido porque faltaba información, así que le di mi nombre, mi apellido y mi número de apartamento”, dijo Lisandra.

“Nunca entregó el pedido; se le hizo ya la denuncia. La empresa no ha respondido por lo sucedido; se le hizo la denuncia en el Sernac”, comentó Silva.

Asimismo, la modelo envió un tajante mensaje al conductor: “Chico, si estás viendo esto o alguien te conoce de verdad, valor para robarte un ánfora de cenizas de un fallecido. Que tengas buen día y que Dios te perdone”.

Minutos después, Silva expuso los datos de este conductor, así como también denuncias de otras personas, y comentó: “Lo están buscando por todos lados”.

Finalmente, Lisandra confirmó que la empresa en donde compró el ánfora le envió otra y luego aclaró que esta venía vacía, no con las cenizas de su padre.