Tras presunto quiebre con Gala Caldirola: Luis Jiménez habría tomado una drástica decisión en redes sobre Cote López

El quiebre entre el exfutbolista y la modelo española se habría generado tras roces entre esta última y Cote López, provocando una fuerte discusión con Jiménez.

Este miércoles, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que Luis “Mago” Jiménez y Gala Caldirola habrían terminado su relación tras la llegada de Cote López a Qatar, lo que habría generado roces y peleas.

Al respecto, el exfutbolista tomó una drástica decisión en las últimas horas, previo a que se diera a conocer esta noticia.





¿Qué pasó con Mago Jiménez y Cote López?

Usuarios en redes sociales comenzaron a reportar durante la noche de este martes que Jiménez dejó de seguir a Cote López en Instagram.

Lo mismo ocurre con la empresaria que sí sigue a Gala Caldirola y, por su parte, esta última sigue tanto a Luis como a Cote.

Cabe destacar que, según expuso Gutiérrez, el quiebre entre Gala y Mago se habría generado a raíz de una fuerte discusión por la cual ella habría decidido volver a Chile.

Todo esto, luego de que Cote viajara a Qatar para dejar a su hijo menor, Luis, quien vivirá con su padre durante una temporada.

“Tengo entendido también que durante estos días hubo problemas con el tema de Cote López allá (…) Hubo ciertos roces también entre ambas y que eso también habría gatillado un poco lo que sucedió después”, concluyó.

Finalmente, cabe destacar que ninguno de los involucrados se ha referido al tema y tanto Jiménez como Caldirola mantienen sus cuentas de Instagram sin actividad reciente.

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