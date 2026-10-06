“Va a venir a Chile después”: Administrador de “El Ají Seco” desmintió que testigo clave en Caso Monsalve esté inubicable

José Avellaneda aseguró que nadie lo ha contactado para saber sobre el paradero del garzón que atendió a Manuel Monsalve y a su denunciante.

José Avellaneda, administrador del restaurante “El Ají Seco”, donde estuvieron el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y su denunciante, desmintió que el garzón que los atendió estuviese inubicable.

Esto, luego de que se diera a conocer que el sujeto, cuyo nombre es Macario Vargas, había salido del país e incluso habría una alerta de la Interpol para encontrarlo.





¿El garzón que atendió a Manuel Monsalve está inubicable?

Su jefe, José Avellaneda, conversó con LUN este martes, donde aseguró que Vargas “viajó a Cajamarca por problemas de su mamita, que está mal”.

En esa misma línea, aseguró: “La está cuidando porque es el único hijo que la puede ver, porque sus hermanos están en el extranjero y es el único a cargo, por eso dejó su trabajo acá”.

Tras mencionarle que estaba presuntamente “inubicable”, Avellaneda contestó: “Mire, no puede ser, ¿cómo? Lo que pasa es que él no es de Lima, es de la provincia de Cajamarca. Él está en Cajamarca y cuida a su mamá”.

Dicha ciudad se encuentra a 850 kilómetros de Lima en Perú, donde no tendría buena señal de teléfono: “Yo lo saludo y hablo con él porque la mamá de él es mi familia y hace un mes lo saludé para ver cómo estaba la tía”.

“Me dijo que su mamá está delicada, es una persona que está postrada, pero él va a venir a Chile después. Ahora está con permiso hasta que se arregle el problema de su madre”, explicó José.

Además, el administrador de “El Ají Seco” aseguró que nadie le ha ido a preguntar por el paradero de Macario.

Respecto de si Vargas tendría la intención de volver, Avellaneda aseguró que “sí se lo piden, obvio, tendría que dejar a alguien que vea a su mamita”.

Macario Vargas declaró tres veces en la causa y el defensor de Monsalve, Víctor Providel, lo considera un testigo clave dentro del caso porque atendió directamente al ex subsecretario y la denunciante.

Manuel Monsalve está imputado por delitos de abuso sexual y violación. Mientras que el Ministerio Público pide 14 años de cárcel, la defensa de la denunciante solicita 17 años de reclusión.

Este lunes, debía realizarse la audiencia de preparación del juicio oral que fue aplazada hasta marzo de 2027 por un tecnicismo legal en donde a Monsalve se le notificó fuera de plazo. Además, se cambió su medida cautelar a arresto domiciliario nocturno.