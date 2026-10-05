05/ 10/ 2026 12:56

“Fue un error enorme”: Manuel Monsalve asumió que no debió salir con funcionaria y reiteró su inocencia

Luego de la postergación de la preparación del juicio oral para marzo de 2027, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve volvió a declararse inocente y entregó nuevas explicaciones sobre lo ocurrido la noche del 22 de septiembre de 2024. “Nunca debí haber salido a comer con una persona que trabajaba en la subsecretaría. Es un error enorme. Es evidente que ese error que me expuso a una situación de vulnerabilidad y lo asumo como una decisión equivocada”. Además, Monsalve aseguró que “mi inocencia la quiero reiterar aquí, la quiero sostener, como lo he hecho desde el principio”.