23/ 11/ 2026 22:28

Gobierno y municipios refuerzan medidas contra incendios forestales: avión tanquero ya está en Chile

Ante el inicio de la temporada de calor y el riesgo de incendios forestales, el Gobierno anunció una serie de medidas de mitigación y combate de siniestros en la zona centro-sur del país. Entre ellas destaca la incorporación del avión tanquero Hércules C-130, que cuenta con capacidad para trasladar más de 15.000 litros de agua o retardante, puede realizar hasta 14 vuelos diarios y operará durante 120 días con base en la Región del Biobío a disposición de Conaf. Además, se anunció por primera vez la acreditación de un helicóptero para combatir el fuego durante la noche.