23/ 11/ 2026 22:38

¡Histórica! Dominique Charrier se convirtió en la primera surfista chilena en dominar las olas gigantes de Nazaré

La deportista chilena de 23 años Dominique Charrier logró surfear las imponentes olas gigantes de Nazaré, en Portugal, consideradas entre las más extremas del mundo. La surfista, oriunda de Pichilemu, relató el miedo y la emoción de la experiencia, destacando el honor de representar al país y a las mujeres en este desafío de olas grandes realizado mediante la técnica de remolque o tow-in. El destacado surfista nacional Ramón Navarro elogió el talento y la preparación de Charrière, ubicándola entre las mejores del circuito