23/ 11/ 2026 22:11

Zona de Barrio Yungay está en peligro: CHV Noticias recorrió cuadra de “casa del terror” donde hallaron 3 cuerpos

Durante más de un año y medio, una casa en pleno barrio Yungay y de propiedad del ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, fue usada como casa de tortura por un grupo del crimen organizado que se hacía llamar Los Bulnes. Recorremos esa cuadra donde se encontraron tres cuerpos enterrados, mientras la Policía de Investigaciones nos reveló que no hay denuncias por presuntas desgracias relacionadas con esas víctimas y que se trataría de una lista negra de asesinados por encargo o por ajuste de cuentas.