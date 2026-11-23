Un estudio toxicológico de momias encontradas en Chile, Argentina y Perú dio cuenta de lo que ocurría con los niños antes de la capacocha, un ritual sagrado del Imperio inca

Los rituales sagrados de sacrificio de niños (capacocha) durante el Imperio Inca son una realidad que los historiadores conocen desde hace generaciones. Sin embargo, las momias de aquellos infantes aún guardan secretos siglos más tarde: un reciente estudio detectó que, antes de morir, ingerían cocaína, alcohol y hasta ayahuasca.

Según recogió La Nación, se trató de un estudio toxicológico del cabello y las uñas del cuerpo congelado de ochos niños incas encontrados en Perú, Argentina y Chile. Todos arrojaron consumo de cocaína, de forma repetida durante las semanas previas a sus muertes.

El análisis, publicado en la revista Antiquity, arrojó en dos de los casos consumo simultáneo de alcohol y cocaína. En uno de los cuerpos se halló harmina un compuesto habitual de la ayahuasca.





El hallazgo

El equipo analizó los cuerpos de niños y niñas de entre 6 y 14 años, cuyos cuerpos fueron momificados naturalmente gracias a la altitud y la baja humedad en la cordillera de Los Andes, sitio donde se realizaban los rituales.

A partir de ahí, se retiraron muestras de sus uñas y pelo, las cuales fueron lavadas para eliminar contaminantes, molidas y se les añadieron solventes para extraer los compuestos. Luego, el análisis toxicológico permitió encontrar pequeñas cantidades que dieron indicios del consumo de drogas.

“Las sustancias que consume una persona pueden ingresar al torrente sanguíneo e incorporarse al cabello mientras crece, donde sus rastros pueden permanecer durante mucho tiempo”, detalló Marzena Sykutera, científica forense de la Universidad Nicolás Copérnico, en Polonia y autora del estudio.

La capacocha

La capacocha, que significa “obligación real” en quechua, era un ritual Inca que buscaba atraer ayuda de los dioses ante enfermedades, desastres naturales o durante celebraciones.

Para el ritual, se seleccionaba a niños y niñas que fueron sanos y considerados bellos y puros, quienes compartían un banquete de gala junto a sacerdotes y nobles, y luego eran dirigidos hacia la montaña.

Según concluyen los investigadores, el consumo de sustancias podría haber sido utilizado en este proceso para calmarlos y prevenir el mal de altura, aunque también abordan una dimensión espiritual, puesto que se creía que estos niños serían un puente de unión con los dioses.

Desde el equipo del estudio reconocen que reconstruir lo que pasaba en estas ceremonias es complejo, puesto que ningún cronista europeo las presenció. Asimismo, estudios anteriores ya habían dado indicios del consumo de alcohol y cocaína en estos rituales, pero es primera vez que se hayan evidencias de ayahuasca.