Este beneficio es parte del Programa de Recambio de Calefactores, una iniciativa que permite reemplazar antiguos artefactos a leña por equipos más eficientes y menos contaminantes.

Este lunes 23 y martes 24 de noviembre se cierran las postulaciones para poder acceder a aires acondicionados que entrega el Ministerio del Medio Ambiente de forma totalmente gratuita.

Esto se hace a través del Programa de Recambio de Calefactores, una iniciativa que permite reemplazar sus antiguos artefactos a leña por equipos más eficientes y menos contaminantes.

Los aires acondicionados con tecnología inverter, que permiten calefaccionar los hogares durante el invierno y hacer frente a las altas temperaturas en verano, fueron destacados por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

“Las familias pueden acceder a un aire acondicionado moderno y eficiente, con instalación incluida… Tenemos llamados donde las personas solo deben pagar $20 mil. Queremos que más familias aprovechen esta oportunidad y postulen”, indicó.





Las familias de estas regiones pueden postular

Actualmente, el beneficio es para personas de tres regiones del país:

Valparaíso: 23 equipos para Concón, Quintero y Puchuncaví. Copago de $20 mil y postulaciones hasta el 24 de noviembre.

23 equipos para Concón, Quintero y Puchuncaví. Copago de $20 mil y postulaciones hasta el 24 de noviembre. Maule: 504 equipos para Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada Familia y Molina. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre.

504 equipos para Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada Familia y Molina. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre. Biobío: 330 equipos para Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé. Copago de $110 mil y postulaciones hasta el 23 de noviembre.

Requisitos para postular

Ser propietario del artefacto a leña que se desea reemplazar

El equipo debe estar instalado y en uso en la vivienda

La vivienda debe corresponder a lo señalado en las bases del llamado

No se aceptan postulaciones de equipos en departamentos

El equipo antiguo debe ser entregado al Ministerio para su destrucción

Cómo postular a un aire acondicionado del Ministerio de Medio Ambiente

La postulación se puede realizar en línea, a través de la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente, donde las personas interesadas deberán registrarse, declarar el calefactor que desean reemplazar y completar su solicitud. Para iniciar el proceso, ingresa aquí.

Quienes necesiten asistencia presencial podrán acudir a las oficinas de atención ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente o a los puntos habilitados para cada convocatoria regional, en un horario referencial de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas. Revisa aquí las oficinas de atención presencial disponibles.