23/ 11/ 2026 10:54

¿Qué día suben las temperaturas? Allison Göhler anuncia nueva ola de calor para esta semana en Santiago

La meteoróloga de CHV Noticias, Allison Göhler anticipó la llegada de una segunda ola de calor para esta primavera en la zona central, con temperaturas que superarán los 31 grados y alcanzarán los 34 grados desde el miércoles hasta el viernes de esta semana. Sin embargo, para la jornada de este lunes, se espera una máxima de 26 grados con cielo entre nublado y parcial, además de probables precipitaciones débiles en zonas cordilleranas desde Coquimbo hasta O’Higgins. Por otro lado, Göhler advirtió que habrán noches templadas con temperaturas nocturnas elevadas que dificultarán conciliar el sueño