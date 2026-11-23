Este fin de semana falleció Pedro Hormazábal, vecino de la comuna de Conchalí, y la cifra de fallecidos de la tragedia ocurrida en febrero asciende a 16.

El 19 de febrero cambió la vida para varias familias chilenas tras la explosión en Renca del pasado 19 de febrero, donde la cantidad de fallecidos era 15.

Sin embargo, esta cifra se actualizó y aumentó a 16 este fin de semana luego de la muerte de Pedro Hormazábal.

La víctima, vecino de la comuna de Conchalí y que había resultado con el 60 % de su cuerpo quemado tras la explosión, luchó por su vida durante nueve meses hasta confirmarse su deceso. Esto fue dado a conocer por el dirigente vecinal Ronald Opazo.

“Desde aquel día comenzó una larga y dolorosa batalla por su vida. Pedro sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y permaneció internado en estado crítico, enfrentando complicaciones, momentos de esperanza y difíciles retrocesos en su recuperación”, agregó Opazo.





Tragedia y explosión de Renca

El jueves 19 de febrero, cerca de las 08:00 horas, un camión de la empresa Gasco volcó en la intersección de Ruta 5 Norte con General Velásquez, en la comuna de Renca, y luego explotó.

Esto provocó la muerte de 16 personas, incluido el conductor del camión, que tenía 65 años. La última víctima confirmada fue Pedro Hormazábal.

Según Bomberos, la explosión abarcó un radio de 150 metros y arrasó más de 50 vehículos. Al lugar acudieron 25 compañías de bomberos.