Los movimientos telúricos de magnitud 6,5 y 4,9 se registraron en Oceanía, razón por la cual se manifestó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

Dos fuertes sismos se registraron en el archipiélago y país insular de Vanuatu, ubicado en el océano Pacífico Sur, dentro de Melanesia (Oceanía).

De acuerdo a lo señalado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registró un terremoto de magnitud 6,5 y luego existió una réplica, en menos de una hora, de 4,9.

El primer movimiento telúrico y más fuerte de los dos se produjo a las 13:40 hora local (23:40 del domingo 22 en Chile), de acuerdo con los datos del organismo estadounidense, que situó el epicentro a unos 600 kilómetros al noreste del archipiélago.

Las autoridades locales no han difundido informaciones sobre posibles heridos, víctimas mortales o daños materiales relacionados con ninguno de los dos movimientos sísmicos.





SHOA se refiere a posible riesgo de tsunami en costas chilenas

Tras este terremoto en Oceanía, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada indicó que, tras la respectiva evaluación, “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.