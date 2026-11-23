Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 23 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, lunes 23 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.6

Hora: 06:50 horas

Epicentro: 68 km al N de Camiña

Profundidad: 116 km

Magnitud: 4.1

Hora: 04:59 horas

Epicentro: 57 km al O de Los Vilos

Profundidad: 40 km

Magnitud: 4.0

Hora: 03:49 horas

Epicentro: 81 km al O de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 214 km