23/ 11/ 2026 07:49

Feroz incendio afectó a 4 casas en Independencia: habría iniciado en casa tomada y vecinos dicen que hay detenidos

En horas de la mañana de este lunes, se produjo un incendio en la calle Barnechea, cerca de Aníbal Pinto, ubicado en la comuna de Independencia. Personal de Bomberos trabaja en el lugar donde hay 4 viviendas afectadas. El fuego habría comenzado en un inmueble que fue tomado. Según indicó un vecino, se pidió ayuda a la municipalidad para sacarlos de ahí, puesto que tendrían problemas de adicción, y expuso: “Han estado toda la noche haciendo fogatas adentro de la casa”.