23/ 11/ 2026 07:26

VIDEO | Carabinero dispara ocho veces y frustra violento asalto a una mujer en La Granja

Un carabinero, que estaba de franco tras terminar su turno y caminaba junto a otros tres funcionarios policiales, frustró un asalto en la comuna de La Granja, donde cuatro sujetos asaltaban violentamente a una mujer. Tras el desesperado llamado de auxilio de la víctima en la vía pública, los carabineros llegaron al lugar y uno de ellos hizo uso de su arma de fuego y percutó ocho disparos. Los antisociales huyeron en el taxi en que se movilizaban, el cual fue encontrado abandonado en Recoleta.