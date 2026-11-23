Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Barros Luco, donde fueron intervenidos y se encuentran fuera de riesgo vital.

Este domingo, un hombre y una mujer fueron víctimas de un homicidio frustrado en la población La Legua, ubicada en la comuna de San Joaquín.

Los hechos ocurrieron durante la tarde, en el sector de las calles Santa Catalina con Mataveri, donde las víctimas fueron atacadas a tiros y con objetos contundentes.





Los antecedentes del ataque en San Joaquín

Según expuso la subcomisaria Yahanara Silva, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre tiene heridas por impactos de bala en las extremidades inferiores.

Del mismo modo, la mujer presenta lesiones contusas en distintas partes del cuerpo, según recogió BioBioChile.

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Barros Luco, donde fueron intervenidos y se encuentran fuera de riesgo vital.

En tanto, los equipos policiales se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, sumado a las labores de búsqueda para dar con quienes resulten responsables.