Ataque a balazos deja dos heridos en Cerro Navia: uno está en riesgo vital

Fiscalía ECOH y Carabineros de Chile están a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió este doble homicidio frustrado.

La Fiscalía ECOH, junto a Carabineros de Chile, investiga un doble homicidio frustrado ocurrido en la comuna de Cerro Navia la noche de este sábado.

Según los antecedentes, cerca de las 20:00 se produjo un ataque a balazos en contra de dos personas en la intersección de la calle Tomás Alba Edison y el pasaje Monseñor Horacio Campillo.

Se trata de dos amigos, de entre 25 y 30 años, de nacionalidad chilena, que recibieron los impactos balísticos cuando se encontraban en la vía pública y desde un vehículo dispararon hacia ellos.





Se habrían efectuado al menos tres disparos dirigidos a sus cuerpos: uno terminó con una herida en la rodilla y el otro, con dos en el abdomen, según detalló el fiscal ECOH RM, Gamal Massú.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde una de las víctimas permanece en riesgo vital tras el ataque.

El OS9 de Carabineros, en colaboración con la Fiscalía ECOH, está a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió este doble homicidio frustrado.