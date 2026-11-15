Caso Benjamín Galdámez: PDI detalla pericias para confirmar identidad de cuerpo hallado en Zanjón de la Aguada

La subprefecta Tatiana García Huidobro, jefa de la Briup Metropolitana, comentó tras el hallazgo ya se realizó el examen externo del cuerpo.

Tras el hallazgo de un cuerpo en el sector del Zanjón de la Aguada, durante la búsqueda de Benjamín Galdámez, la Policía de Investigaciones (PDI) detalló las pericias para confirmar la identidad del cadáver.

Durante la tarde de este sábado, la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) Metropolitana y el Laboratorio de Criminalística de la PDI acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

La subprefecta Tatiana García Huidobro, jefa de la Briup Metropolitana, comentó tras el hallazgo, que el cuerpo “se trasladó a una zona segura para que pudiera ser periciado. Ya finalizamos el examen externo”.

“Está el Servicio Médico Legal (SML) levantando el cuerpo para trasladarlo a sus dependencias”, mencionó Huidobro y agregó que se espera “que en los días siguientes se pueda realizar la autopsia y levantar la huella genética”.

De esta manera, “para saber si efectivamente corresponde a nuestra presunta desgracia, que es Benjamín Galdámez”.





Madre de Benjamín Galdámez habla del hallazgo del cuerpo

A través de sus redes sociales, Claudia Rojas, madre de Benjamín Galdámez, se refirió este sábado al hallazgo del cadáver cuya identidad aún no ha sido determinada por las autoridades.

La mujer abordó la posibilidad de que el cuerpo corresponda al de su hijo, a quien se le perdió el rastro el 20 de octubre en el mismo lugar donde se concentró su búsqueda.

Rojas destacó la labor voluntaria de los distintos grupos de rescatistas que se sumaron a los esfuerzos de la familia: “Agradecida de su inmenso trabajo”.