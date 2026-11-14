Caso Benjamín Galdámez: hallan cuerpo durante búsqueda del joven en el Zanjón de la Aguada

Los voluntarios hallaron un cadáver en el mismo punto donde habría estado por última vez el joven de 19 años. Sin embargo, aún no se ha establecido la identidad del cuerpo.

A 24 días de su desaparición, se produjo un hallazgo que podría ser clave en la búsqueda de Benjamín Galdámez. Este sábado, un grupo de rescatistas encontró un cuerpo en el Zanjón de la Aguada en Maipú.

Los voluntarios dieron con el paradero de un cadáver en el mismo punto donde habría estado por última vez el joven de 19 años. Es ahí donde, durante esta jornada, su familia se reunió a primera hora para continuar con el rastreo.

Los rescatistas dieron aviso del hallazgo a las autoridades para iniciar las diligencias correspondientes, entre ellas los peritajes que determinen la identidad del cuerpo.

De modo que, aún no es posible establecer que el cadáver encontrado en el sector aledaño a la Autopista del Sol corresponda a Benjamín Galdámez.





El caso de la desaparición de Benjamín Galdámez

Galdámez desapareció en el sector del Zanjón de la Aguada en Maipú, luego de que intentara regresar a su casa tras una salida con un amigo.

Vladimir, un joven de 20 años que fue su compañero de colegio años atrás, confesó haberle disparado a Benjamín el pasado 20 de octubre.

Tras ser formalizado por homicidio consumado, el imputado permanece en prisión preventiva mientras la búsqueda de Galdámez continúa.