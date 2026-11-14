14/ 11/ 2026 14:34

Intensa búsqueda en Viña del Mar: joven desapareció en el mar tras ser arrastrado por oleaje

La Armada encabeza la búsqueda de un joven que permanece desaparecido en el mar tras ser arrastrado por el oleaje en playa Caleta Abarca, en Viña del Mar. El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado, cuando el afectado y su acompañante tuvieron dificultades para salir del agua debido a las fuertes olas. Mientras la mujer logró ser rescatada por un salvavidas, el joven no consiguió regresar a la orilla. “No podían salir, no sabían nadar (…) Estaban muy fuertes las olas”, relató a CHV Noticias un profesor de natación en aguas abiertas que presenció la emergencia.