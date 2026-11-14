Emergencia por desbordes en Coquimbo y Atacama: 7 comunas en Alerta Roja y activan SAE por crecida de río

Senapred reportó personas damnificadas, viviendas dañadas, familias aisladas y evacuaciones preventivas en la Región de Coquimbo. En paralelo, emitió una alerta SAE por la crecida del río del Carmen, en Atacama.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este sábado un nuevo balance de las emergencias provocadas por crecidas de cauces y activaciones de quebradas en la Región de Coquimbo, donde siete comunas permanecen bajo Alerta Roja.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 11:17 horas, se registran personas damnificadas, viviendas dañadas, familias aisladas e interrupciones del tránsito, además de inundaciones en distintos sectores de la región.

Ante este escenario, el organismo confirmó que mantiene la Alerta Roja para Paihuano, Vicuña, Ovalle, Illapel, Salamanca, Monte Patria y Río Hurtado , medida vigente desde el pasado 9 de noviembre.

¿Cuál es la situación de las comunas con Alerta Roja?

Ovalle: Se reportan seis personas damnificadas y dos viviendas con daños en evaluación en Huallillinga Bajo. Además, diez familias fueron evacuadas preventivamente en Trapiche Bajo, mientras se registran inundaciones y cortes de tránsito.

Se reportan seis personas damnificadas y dos viviendas con daños en evaluación en Huallillinga Bajo. Además, diez familias fueron evacuadas preventivamente en Trapiche Bajo, mientras se registran inundaciones y cortes de tránsito. Vicuña: Las quebradas Calvario y Uchumi permanecen activas. Se contabilizan 25 viviendas con daños menores , inundaciones y cierres preventivos de puentes.

Las quebradas Calvario y Uchumi permanecen activas. Se contabilizan , inundaciones y cierres preventivos de puentes. Paihuano: Siete familias permanecen aisladas por la crecida del río en El Pajonal Alcohuaz. También se encuentra interrumpido el tránsito en Quebrada Paihuano, La Peraltina.

Siete familias permanecen aisladas por la crecida del río en El Pajonal Alcohuaz. También se encuentra interrumpido el tránsito en Quebrada Paihuano, La Peraltina. Monte Patria: Se registran inundaciones y numerosos sectores con tránsito interrumpido por crecidas de cauces. Además, 1.345 clientes del Sistema Sanitario Rural de Chañaral de Carén presentan afectaciones por turbiedad del agua .

Se registran inundaciones y numerosos sectores con tránsito interrumpido por crecidas de cauces. Además, . Salamanca: Se reportan inundaciones en los sectores de La Maroma, Chillepín y Bypass.

Se reportan inundaciones en los sectores de La Maroma, Chillepín y Bypass. Río Hurtado: Se evalúan daños en un centro comunitario y una medialuna tras el desborde de un cauce en Las Breas. También se registra una inundación en Vado de Morrillos y el cierre preventivo de un puente en Pichasca.

Se evalúan daños en un centro comunitario y una medialuna tras el desborde de un cauce en Las Breas. También se registra una inundación en Vado de Morrillos y el cierre preventivo de un puente en Pichasca. Illapel: Permanece bajo Alerta Roja, aunque el último balance no detalla nuevas afectaciones en la comuna.

Activan alerta SAE por crecida de río en Atacama

En paralelo, Senapred activó mensajería SAE en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, debido a una alerta por la crecida del río del Carmen .

Ante esta situación, el organismo llamó a la población a evitar acercarse a la ribera del río, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia desplegados en terreno.