“No sea como yo”: Jhendelyn Núñez reveló complejo diagnóstico de enfermedad crónica tras 27 años con dolor

Jhendelyn fue diagnosticada con endometritis, tras pensar durante 27 años que se trataba de dolores menstruales fuertes. Se dio cuenta gracias a sus seguidoras en Instagram.

Este viernes, Jhendelyn Núñez se sinceró con sus seguidores en Instagram y reveló que fue diagnosticada con endometriosis.

La exparticipante de Fiebre de Baile confesó que creyó que se trataba de dolores menstruales fuertes, que aguantó durante 27 años e incluso los confundió con crisis de colon.





¿Qué pasó con Jhendelyn Núñez?

A través de su cuenta de Instagram, Núñez publicó un video donde aparecía con el vientre muy hinchado y sentía tanto dolor que se percibía en su voz: “Para mí es lo más normal de la vida”, señaló en ese momento.

Al respecto confesó: “Gracias a ustedes, chiquillas, yo hoy sé que tengo endometriosis a raíz de ese video que subí de una supuesta crisis de colon”.

En esa misma línea, agregó: “Es que también normalizo un poco los dolores, porque son muy fuertes, son contracciones. A raíz de sus testimonios, yo hoy puedo saber que tengo esta enfermedad crónica”.

Jhendelyn expuso que es un proceso que recién comienza para ella, por lo que aún está visitando especialistas.

“No sea como yo, tirón orejas para mí, que yo me cuido la alimentación, que voy al gimnasio todos los días y qué saco si no voy al doctor. Así que, si usted siente dolores, no los normalice”, aconsejó.

Además, la modelo comentó que “llevo 27 años de mi vida normalizando dolores menstruales. Si tiene dolores, vaya a una especialista, trátese para tener una mejor calidad de vida”.

“A mí me llegó mi primera menstruación a los 11 años y llevo 27 años conviviendo con dolores, los últimos 10 cada vez más fuertes”, admitió Jhendelyn.

Asimismo, aconsejó: “Hoy estoy en este proceso y quiero decirles algo: no normalicen el dolor. Escuchen su cuerpo, no sean como yo, y háganse los chequeos necesarios”.

¿Qué es la endometriosis?

Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis es “una enfermedad crónica e inflamatoria en la que un tejido similar al revestimiento del útero (el endometrio) crece fuera de este”.

Esta situación afecta “con mayor frecuencia a los órganos de la pelvis, como los ovarios, las trompas de Falopio, el intestino o la vejiga”, detallan.

La endometriosis no tiene una cura definitiva, pero cuenta con tratamientos médicos y afecta a una de cada 10 mujeres.

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