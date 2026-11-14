Tres hermanos detenidos por brutal ataque tras celebración de Colo Colo: víctima está en riesgo vital

En medio de los festejos por la obtención del título del Campeonato Nacional de Colo Colo, un hombre de 48 años fue golpeado y atacado a disparos por un grupo de barristas.

Carabineros detuvo a tres hermanos investigados por un violento ataque ocurrido en la comuna de El Bosque, en medio de los festejos por el triunfo de Colo Colo el pasado domingo 8 de noviembre.

Según la policía, los imputados pertenecerían al grupo de barristas “The Boskitos”, el cual se encontraba celebrando que los Albos levantaron la copa del campeonato nacional cuando se originó el incidente.

De acuerdo con los antecedentes del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9 de Carabineros, un hombre de 48 años fue atacado por aproximadamente 20 personas. Habrían utilizado piedras, palos, extintores y armas de fuego.

Aparte de ser golpeada, la víctima recibió disparos en la zona lumbar y en las extremidades inferiores, por lo que fue trasladada hasta el Hospital El Pino, donde permanece en riesgo vital producto de la agresión.





Tras las diligencias investigativas realizadas por el OS9, en coordinación con personal de Labocar, se vinculó a tres presuntos autores del ataque.

Dos hermanos, de 18 y 26 años , fueron detenidos en un inmueble en la comuna de El Bosque. Otro, de 23 , en las dependencias de la Estación Intermodal La Cisterna.

En el domicilio registrado se encontraron dos cajas de munición marca Magtech, que contenían un total de 70 cartuchos calibre 9×19 mm. Además, se incautó una escopeta marca Maverick, modelo 88, calibre 12, la cual mantenía encargo vigente por extravío desde agosto de 2020.

Los imputados fueron formalizados este viernes por el delito de homicidio frustrado y quedaron en prisión preventiva por una duración de 120 días.