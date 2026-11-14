Santiago Parade 2026: horario y lugar de la Marcha por la Igualdad LGBTIQ+ de este sábado

El Movilh convocó a una nueva conmemoración por el Día Nacional de la Diversidad, que se realizará en el centro de Santiago durante este sábado.

Este sábado se realiza la 19.ª edición de Santiago Parade, la Marcha por la Igualdad LGBTIQ+, movilización que busca visibilizar las demandas de las diversidades sexuales y de género, exigir el respeto de sus derechos y avanzar hacia una sociedad libre de discriminación.

En una nueva conmemoración por el Día Nacional de la Diversidad, conocido como el Día Nacional del Orgullo, cientos de personas se vuelven a congregar en las calles.

La convocatoria la hizo el colectivo Movilh a través de sus redes sociales, donde expresó: “Ya son muchas las injusticias. ¡Basta!”.





En ese contexto, el Movilh señaló que la marcha será “por la plena igualdad de derechos para las personas LGBTIQ+. Contra las multas y sanciones a las marchas del Orgullo en Chile. No somos un ruido molesto, somos derechos, diversidad y orgullo“.

Esto, luego de que la organización fuera multada con 5 UTM (cerca de $360 mil) por “ruidos molestos” durante la Marcha del Orgullo de junio de 2025, pese a contar con autorización.

“¡Ni un recorte ni un retroceso a nuestros derechos! Exigimos respeto a nuestros derechos y una reforma urgente a la Ley Zamudio”, sostuvo Movilh.

¿Desde qué hora y dónde es la Marcha por la Igualdad LGBTIQ+?

La Marcha por la Igualdad LGBTIQ+ comenzará a las 14:00 horas de este sábado 14 de noviembre, en la Plaza Baquedano.

El punto de encuentro será frente al Teatro de la Universidad de Chile, para luego avanzar por la Alameda.