Tras casi 10 años prófugo: chileno investigado por homicidio es extraditado desde Italia

El trabajo conjunto entre la PDI y otras entidades correspondientes permitió la extradición del imputado, quien deberá enfrentar a la justicia en Chile tras casi diez años.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró extraditar a un chileno de 33 años que llevaba casi diez años prófugo en Europa y era buscado por un homicidio registrado en 2017 en Renca.

Un proceso de cooperación internacional entre la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Chile y la policía de Italia, permitió ubicar al hombre en un recinto penitenciario de ese país.

El comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN Interpol Santiago, comentó que el imputado “probablemente salió del país por un paso no habilitado o con documentación falsa, lo que le permitió llegar a Europa, donde se mantuvo como prófugo durante casi 10 años”.





“La colaboración y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Cooperación y Extradiciones y la OCN Interpol Chile, permitió su extradición para enfrentar a la justicia en nuestro país, la que se concretó bajo el resguardo de personal de la PDI”, añadió.

Esto, luego de presuntamente haber cometido un homicidio en la Población Tucapel Jiménez en la comuna de Renca , contra una persona a la que el hombre habría amenazado reiteradamente a través de mensajes.

El 22 de septiembre de 2017, el imputado le habría disparado a la víctima, provocándole lesiones de gravedad. Pese a ser sometida a tres intervenciones quirúrgicas, falleció en el Hospital San Juan de Dios.