VIDEOS | Reportan paso de meteorito por Santiago y varias regiones del país

El paso fugaz del “bólido” se dio cerca de las 21:30 horas de este viernes, y se pudo apreciar desde la región Metropolitana hasta Los Ríos.

Por la noche de este viernes, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar el paso de un meteorito , el cual fue visto en varias regiones del país.

Red Geocientífica de Chile publicó que esta inusual situación se pudo ver entre las regiones Metropolitana y Los Ríos.

Cámaras de seguridad captaron el paso fugaz del “bólido” cerca de las 21:30 horas. Incluso, en X usuarios indicaron que también se escuchó un fuerte estruendo.





Videos de meteorito

@RedGeoChile https://t.co/2McXem2EQb — Carolina Abello Ross 🌳🌳🌳🌳 (@Caroabellor) November 14, 2026

Meteorito ?? que fue??? Donde cayó?? https://t.co/akJYVjnfFS — Jose Lopetegui (@joselopetegui) November 14, 2026