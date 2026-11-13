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VIDEOS | Reportan paso de meteorito por Santiago y varias regiones del país

El paso fugaz del “bólido” se dio cerca de las 21:30 horas de este viernes, y se pudo apreciar desde la región Metropolitana hasta Los Ríos.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Por la noche de este viernes, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar el paso de un meteorito, el cual fue visto en varias regiones del país.

Red Geocientífica de Chile publicó que esta inusual situación se pudo ver entre las regiones Metropolitana y Los Ríos.

Cámaras de seguridad captaron el paso fugaz del “bólido” cerca de las 21:30 horas. Incluso, en X usuarios indicaron que también se escuchó un fuerte estruendo.

Videos de meteorito

 

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