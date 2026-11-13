VIDEOS | Reportan paso de meteorito por Santiago y varias regiones del país
El paso fugaz del “bólido” se dio cerca de las 21:30 horas de este viernes, y se pudo apreciar desde la región Metropolitana hasta Los Ríos.
Por la noche de este viernes, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar el paso de un meteorito, el cual fue visto en varias regiones del país.
Red Geocientífica de Chile publicó que esta inusual situación se pudo ver entre las regiones Metropolitana y Los Ríos.
Cámaras de seguridad captaron el paso fugaz del “bólido” cerca de las 21:30 horas. Incluso, en X usuarios indicaron que también se escuchó un fuerte estruendo.
Videos de meteorito
@RedGeoChile https://t.co/2McXem2EQb
— Carolina Abello Ross 🌳🌳🌳🌳 (@Caroabellor) November 14, 2026
Meteorito ?? que fue??? Donde cayó?? https://t.co/akJYVjnfFS
— Jose Lopetegui (@joselopetegui) November 14, 2026
Desde Santiago, de una cámara de seguridad que apunta hacia el norte, a las 21:32 del día de hoy! #Meteorito https://t.co/suxzobcVyv
— Israel Altamirano (@Altamiwarrior) November 14, 2026