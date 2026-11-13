EXCLUSIVO | “Es difícil olvidar esa fecha”: Cathy Barriga recordó el peor momento de su vida

Barriga se refirió al largo proceso judicial, que ya cumple cinco años desde que se presentó la querella por fraude al fisco por parte del actual actual de Maipú, Tomás Vodanovic.

El programa de Chilevisión Plan Perfecto conversó en exclusiva con Cathy Barriga durante la última jornada de preparación de su juicio oral.

La exalcaldesa de Maipú llegó hasta el Juzgado de Garantía de Santiago para participar de esta audiencia de cierre, que se extendió por casi 3 horas y donde se revisaron principalmente aspectos técnicos de la investigación.

“Ya se cierra la preparación y estoy bien, muy conforme”, fueron las primeras palabras de Barriga.





Cathy Barriga abordó el peor momento de su vida

Barriga hizo referencia al largo proceso, que ya cumple cinco años desde que se presentó la querella por fraude al fisco por parte del actual edil de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Estoy agradecida de la vida, de estar en pie y con salud. Hoy (jueves) es 12 de noviembre y es una fecha que recuerdo, justo en este lugar, el peor momento de mi vida, es difícil olvidar esa fecha, pero estoy tranquila”, afirmó recordando el día en que quedó en prisión preventiva en 2024.

Por último, se mostró positiva de cara al juicio. “La defensa ha hecho un enorme trabajo… También estoy conforme con el trabajo de la jueza, quien tiene la participación de los elementos necesarios para la defensa”.