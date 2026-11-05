05/ 11/ 2026 16:32

Otro revés para Cathy Barriga: rechazan cambiar medidas cautelares

A la espera de que se fije fecha para el inicio del juicio oral, Cathy Barriga deberá seguir con arresto domiciliario nocturno, ya que se rechazó la petición de rebaja de las cautelares, donde Fiscalía solicita 23 años de cárcel y 37 el Consejo de Defensa del Estado. A pesar de esto, la exalcaldesa de Maipú se mostró positiva . “Estoy muy tranquila y muy contenta, porque está todo lo necesario para mi defensa (…). Estoy muy contenta con el trabajo de la defensa y muy conforme porque ingresaron las pruebas importantes, necesarias y relevantes que se van a ir conociendo en el juicio oral”.