14/ 11/ 2026 09:29

Vuelos retoman sus operaciones tras falla que obligó a suspender actividad aérea en Estados Unidos

A través de su cuenta de X, la Autoridad Aeronáutica Federal (FAA) de Estados Unidos confirmó que se levantó la orden de suspensión de despegues emitida la noche de este viernes y durante este sábado se han reanudado sus operaciones aéreas. La entidad afirmó que “la seguridad de los pasajeros es siempre la máxima prioridad” y que “probamos exhaustivamente nuestros sistemas para confirmar que eran estables y que las operaciones siguen siendo confiables”. Además, la FAA indicó a los pasajeros que deben comunicarse con sus aerolíneas para obtener actualizaciones sobre sus vuelos. De esta manera, desde Chile ya se puede viajar hacia EE.UU.