La salud de Asya puso a todos en alerta | Capítulo 83 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya preocupa a todos por su repentino problema de salud, lo que desencadenará la angustia de Ali.

Por su parte, Volkan se enfrenta a Aras por presentarse en el hospital, pero este no permitirá que le nieguen visitar a la doctora, aunque eso signifique que la indignación de Leyla aumente.

Mientras tanto, Gönül tendrá una intensa conversación con su esposo Halu, a tal punto de poner sobre la mesa la opción de divorciarse definitivamente.

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