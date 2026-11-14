Tras ser internado en una clínica: amigo de Mauricio Pinilla actualiza su estado de salud

El exfutbolista llegó durante la tarde del viernes a urgencias y luego fue internado en una clínica capitalina.

El amigo de Mauricio Pinilla, Pablo Mackenna, actualizó este viernes el estado de salud del exjugador tras haber sido internado en una clínica capitalina.

Fue en la última edición de Primer Plano donde el panel confirmó la internación de Pinilla tras una descompensación.

“Me dicen que Mauricio fue estabilizado durante la tarde, se encuentra estable,“, dijo Sergio Marabolí.

En ese momento, Mackenna confirmó que Pinilla “está bien, está sedado y está bien”.

“En el reporteo llamamos a su manager; él no nos contestó. Luego llamamos a Gissella Gallardo, su exmujer; ella no tenía idea”, dijo Conty en el programa.

En primera instancia, la información que se sabía era que Mauricio estaba internado en la Clínica Las Condes, donde estuvo hace un mes por una crisis de pánico.

El equipo de Primer Plano llegó hasta el lugar, donde desmintieron que el exfutbolista estuviese ahí: “Minutos después de que nosotros ingresamos, habría llegado la hija de Mauricio, la hija mayor, a preguntar por él”.

Luego Conty confirmó que la joven estuvo acompañada en todo momento por su prima.

“Al parecer, la familia no tenía idea; se enteraron también por la prensa de que él estaría internado”, señaló Conty.

Los hechos ocurrieron luego de una polémica participación de Pinilla en un programa de televisión, la misma noche en que insultó a Danilo 21 por redes sociales.

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