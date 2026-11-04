“Ojalá esté en tratamiento psicológico”: Médium causó polémica tras asegurar que conectó con Mauricio Pinilla

Brigitte Bustamante aseguró que Mauricio “se culpa por todo” y que estaría en una etapa donde pensaría en qué pasará con él en su vejez.

Este miércoles, la médium Brigitte Bustamante causó revuelo tras asegurar que “conectó” con el alma de Mauricio Pinilla, quien le habría revelado detalles de su presente.

Bustamante expuso que el exfutbolista se culpa y recién comienza a cuestionarse qué es lo que pasará en su vejez.





¿Qué dijo la médium sobre Mauricio Pinilla?

En el podcast Maldito Lunes, Brigitte expuso que Mauricio: “Es una persona que se culpa por todo lo que ‘supuestamente’ para él no hizo bien”.

En esa misma línea, agregó: “Siempre podría haberlo hecho mejor: familiar, futbolístico, amoroso y ahora recién está evaluando: ‘¿Qué va a pasar con mi vida cuando tenga 60?, porque después de un tiempo ya los carretes terminan”.

“Él está en la fase de que se culpa, se culpa, se culpa, se culpa y va cayendo más en el hoyo. Ojalá esté en tratamiento psicológico porque de verdad me duele el alma cuando me conecto con él”, indicó Bustamante.

El extracto fue compartido en Instagram, donde los usuarios tuvieron opiniones divididas, entre quienes apoyan a Mauricio y cuestionan el actuar de Brigitte.

“Una persona que siente culpa trata de remediar sus errores, no agravarlos”, “Yo creo que él lo que menos siente es culpa” y “¿La médium asumo que solicita autorización al involucrado para hacer esta canalización?”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

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