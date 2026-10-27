“Mientras estemos juntos, vamos a estar bien”: Gissella Gallardo se sincera tras el remate de su casa familiar

La propiedad se remata por deudas que Mauricio Pinilla no pudo pagar, las cuales superan los $1.670 millones de pesos. Hoy, la casa tiene un valor un poco mayor a $900 millones.

Este martes, Gissella Gallardo se sinceró sobre el remate de su casa familiar, donde aún vive junto a sus hijos tras su separación con Mauricio Pinilla en Colina.

La propiedad tiene 3.300 metros cuadrados totales y 500 de construcción y se remata por el proceso de quiebra que está realizando el exfutbolista debido a deudas que no pudo pagar.





¿Por qué se remata la casa de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla?

En conversación con LUN, Gissella explicó que uno de los acreedores solicitó que se remataran los bienes de Mauricio para pagarle, siendo la casa familiar uno de ellos.

“Es una situación económica y judicial que viene de hace tiempo (…) Y ya no hay mucho que hacer con eso, hoy para mí no es la idea buscar culpables, sino soluciones y vivir en calma”, detalló Gallardo.

Además, la modelo confesó que “ha sido difícil”, sin embargo, “estoy más tranquila porque tengo abogados y sé lo que viene. Son muchas cosas juntas y a veces una se pregunta cuánto más puede pasar”.

Las deudas acumuladas superan los $1.670 millones de pesos y el primer intento de remate se hizo en abril por un poco más de $1.400 millones, pero nadie asistió. Hoy tiene un valor de $906.863.760.

“He aprendido a pensar con la cabeza fría. Después de los problemas que he tenido, te das cuenta de que hay cosas mucho más importantes. Mientras mis hijos estén bien y tengamos salud, lo demás se puede volver a construir. Las cosas materiales van y vienen”, confesó Gissella.

Respecto de qué pasará si se vende la propiedad y dónde vivirán ella y sus hijos, la modelo comentó: “Hoy día lo estoy viendo, voy paso a paso (…) Obviamente me preocupa; por supuesto que me encantaría poder darles a mis hijos un lugar donde podamos estar tranquilos, pero vamos día a día”.

Finalmente, Gallardo señaló que está trabajando “como proveedora de la minería, en mi empresa Figa” y además “estoy a la espera de algunos proyectos televisivos”, concluyó.