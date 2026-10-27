DMC emite aviso por tormentas eléctricas en zona centro del país: afectaría a cinco regiones

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que este fenómeno climático se daría desde la tarde del miércoles hasta la noche del jueves.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene activos cinco avisos por distintos eventos climáticos. Uno de estos es por probables tormentas eléctricas en zona centro del país.

Específicamente, este fenómeno afectaría a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.





Anuncian probables tormentas eléctricas

Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica

Inestabilidad atmosférica Desde: La tarde del miércoles 28 de octubre

La tarde del miércoles 28 de octubre Hasta: La noche del jueves 29 de octubre

La noche del jueves 29 de octubre Zonas que afecta: Coquimbo (precordillera, valles precordilleranos y cordillera), Valparaíso (precordillera, valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (precordillera y cordillera), O’Higgins (precordillera y cordillera) y Maule (valle, precordillera y cordillera).

(precordillera, valles precordilleranos y cordillera), (precordillera, valles precordilleranos y cordillera), (precordillera y cordillera), (precordillera y cordillera) y (valle, precordillera y cordillera). Observación: Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

Mapa zona afecta por probables tormentas eléctricas