Videos inéditos dan cuenta del momento exacto en que tornado arrasa con parte de Requínoa

CHV Noticias tuvo acceso a registros hasta ahora inéditos que muestran el momento exacto en que el fenómeno afecta a la ciudad de la región de O’Higgins.

La Municipalidad de Requínoa reveló nuevos videos que dan cuenta del paso del tornado de clasificación EF-2 (179-218 km/h) en la comuna de la región de O’Higgins.

El impactante fenómeno tuvo lugar a eso de las 17:30 horas de este lunes y habría tenido una duración aproximada de 15 minutos.

Diversos registros divulgados en redes sociales muestran la magnitud de este inusual fenómeno que, inclusive, pudo ser visto y grabado desde la Ruta 5 Sur.





A raíz del hecho, Senapred declaró Alerta Roja debido a las afectaciones provocadas por el tornado que arrasó con al menos 70 viviendas.

“Representa una amenaza severa e inmediata para la seguridad de la población, debido a su potencial para causar voladuras de techos, caída de árboles, colapso de redes eléctricas, proyección de elementos contundentes”, explicaron.

Desde la Delegación Presidencial de O’Higgins, en tanto, confirmaron daños en el Colegio Tricahue, junto con voladuras de techos y afectaciones a casas y postes eléctricos.

Mira los videos a continuación: