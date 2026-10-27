27/ 10/ 2026 07:37

“No había una barrera que avisara”: autos quedaron atrapados en el barro en plena avenida de Las Condes

Las intensas precipitaciones registradas durante la tarde del lunes dejaron una importante acumulación de barro en Avenida Cristóbal Colón, a la altura de la Rotonda Atenas, en la comuna de Las Condes. En el lugar varios vehículos quedaron atrapados mientras sus conductores se dirigían al trabajo. Según relataron los afectados, al ingresar al sector no había barreras ni señalizaciones que advirtieran sobre el peligro.