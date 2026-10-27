Balacera en Santiago: investigan homicidio consumado y otro frustrado que dejó a hombre herido

El fiscal ECOH Jonathan Coloma afirmó que se recibió una denuncia de parte de Carabineros por una “posible balacera” en el sector de Sierra Bella.

La Fiscalía ECOH, en coordinación con la Brigada de Homicidios de la PDI, investigan un homicidio consumado y uno frustrado en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió la madrugada de este martes y, según el equipo especializado, las víctimas corresponden a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el crimen ocurrió en el sector de Sierra Bella y la policía acudió luego que alertaran a Carabineros sobre una posible balacera.





“Se tomó conocimiento de que había un fallecido, un lesionado a bala en una de sus piernas y, en ese entendido, se concurrió junto a la Brigada de Homicidios y el equipo ECOH”, declaró el fiscal Jonathan Coloma de la misma unidad.

Los equipos de Fiscalía y la Policía de Investigaciones se encuentran realizando las diligencias correspondientes para determinar la dinámica del hecho.

Hasta el momento, no existen mayores antecedentes sobre cómo ocurrió el doble homicidio, así como información sobre los responsables del ilícito.