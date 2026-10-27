Niño de 3 años murió al caer del piso 13 en Santiago Centro: PDI detectó que no contaba con medida de seguridad

Según la investigación de la Brigada de Homicidios Centro Norte, el departamento donde ocurrrió la tragedia presentaba problemas de seguridad y con protecciones en mal estado.

Un niño de tres años murió tras caer desde el piso 13 de un edificio ubicado en la comuna de Santiago Centro, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes 26 de octubre y, tras la caída, el menor fue trasladado hasta el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, ex Posta Central, recinto donde finalmente se constató su fallecimiento.

Por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI quedaron a cargo de las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso del menor.





Detectaron fallas en seguridad de ventanal

Tras las primeras diligencias que realizó la Policía de Investigaciones (PDI), se detectó que el departamento donde ocurrió la tragedia no contaba con medidas de seguridad.

A su vez, se estableció que los seguros del ventanal que daba acceso al balcón desde el cual cayó el niño de tres años estaban en mal estado .

El subcomisario de la PDI, Sebastián Rojas, detalló que tras confirmar la muerte del menor de tres años en el recinto médico, “personal policial concurrió hasta el domicilio en cuestión, ubicado en un 13º piso”.

En el lugar “se realizó una inspección ocular del sitio del suceso, donde se estableció que el mismo no contaba con medida de seguridad “.

Además, las primeras diligencias permitieron establecer que “los seguros del ventanal de protección que daban acceso al balcón se encontraban en mal estado“.

Desde la PDI comentaron que continuarán con las diligencias investigativas para establecer la dinámica de los hechos.