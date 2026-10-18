18/ 10/ 2026 09:43

Vehículo terminó volcado frente al Teatro Caupolicán en Santiago

Alrededor de las 5 de la mañana de este domingo un conductor se volcó mientras se trasladaba por la calle de San Diego, en Santiago Centro, tras aparentemente chocar contra un vehículo estacionado afuera del Teatro Caupolicán. Pese al accidente, el hombre que manejaba el auto volcado no presentó lesiones mayores y se encuentra a la espera de una grúa que retire su automóvil. Debido al accidente, solo estará disponible la calzada de autobuses entre las calles Copiapó y Coquimbo.