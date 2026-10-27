Un ícono del hip-hop mundial: Jay-Z protagonizará el show de mediotiempo del Super Bowl 2027

El artista ha ganado 25 premios Grammy y ha recibido 89 nominaciones, la segunda cifra más alta de la historia solo por detrás de su esposa, Beyoncé, quien ha actuado en dos Super Bowls.

Tras varios días de especulación, Jay Z confirmó la noche de este lunes que actuará en el intermedio de la Super Bowl el próximo Día de San Valentín en California, Estados Unidos.

El magnate del rap estadounidense, quien se convirtió en el primer multimillonario del hip-hop, encabezará el 14 de febrero próximo el gran evento del fútbol americano en el SoFi Stadium.

“Desde ‘Reasonable Doubt‘ (duda razonable) hasta estar en el escenario del descanso de la Super Bowl, esto ha sido un viaje”, dijo el rapero de 56 años en un comunicado.





“Treinta años de música, trabajo y cultura en el mayor escenario del mundo. Este recorrido sigue siendo un sueño hecho realidad“, expresó también el esposo de Beyoncé.

El anuncio llega en el año del trigésimo aniversario de su álbum de debut, celebrado con tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium y actuaciones en Londres, París y Los Ángeles.

Ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, Jay-Z fue el primer artista de hip hop incorporado al Salón de la Fama de los Compositores y entró en el del Rock and Roll en 2021.

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El desafío de suceder a Bad Bunny en la Super Bowl

“Cuando llegamos por primera vez a un acuerdo con Roc Nation para producir el espectáculo, tuve una sola petición: que Jay-Z subiera al escenario algún día, cuando él sintiera que era el momento adecuado”, dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Asimismo, afirmó que “no podría estar más entusiasmado de que los fans de todo el mundo experimenten el arte, la creatividad y el impacto cultural que él llevará al escenario del Super Bowl”.

De esta forma, el artista sucederá al puertorriqueño Bad Bunny, cuyo espectáculo en la edición anterior obtuvo siete premios Emmy y se convirtió en el más galardonado de la historia del descanso del Super Bowl.

El rapero se une así a la lista de figuras que han actuado en el Super Bowl, repleta de leyendas como The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, U2, Paul McCartney, Michael Jackson y Rihanna.