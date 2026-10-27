“Cómo le voy a decir a sus hijos”: Habla hermana de mujer que murió tras lanzarse de auto tras ataque sexual

Oshin Santos Santos era madre de dos hijos y falleció en Melipilla luego de subir al vehículo de un desconocido que le habría prometido una oportunidad laboral antes de agredirla. Fue formalizado por los delitos de abuso sexual.

Conmoción ha generado en Melipilla el caso de una mujer de nacionalidad boliviana que murió tras caer de un auto en movimiento mientras intentaba evitar un ataque sexual de parte del conductor.

Según la información proporcionada por el Ministerio Público, el caso tuvo lugar el pasado 22 de octubre cuando la víctima subió al vehículo luego que el conductor le ofreciera trabajo.

Una vez que la víctima se encontraba a bordo del automóvil, el desconocido reanudó la marcha y comenzó a realizar gestos de connotación sexual en su contra.

Ante esta situación, la mujer huyó con el auto en marcha y sufrió graves lesiones que posteriormente causaron su muerte debido a un fuerte traumatismo en la cabeza.

Tras lo ocurrido, el imputado identificado como N.D.H.A. abandonó el lugar sin prestar ayuda a la víctima, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía.

Sin embargo, el agresor fue detenido al día siguiente y formalizado por los delitos de abuso sexual y no prestar auxilio a la víctima. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

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“Era muy buena persona, no es justo que le hagan esto”

Oshin Santos Santos, de 30 años, era madre de dos hijos y llegó a Chile en busca de una mejor calidad de vida, razón por la que se encontraba en activa búsqueda de trabajo.

“Quiero justicia, irme tranquila sabiendo que tengo el cuerpo de mi hermana y que traigo respuestas de quiénes han sido, porque cómo le voy a decir a sus hijos que la mataron y no se hizo justicia“, sostuvo su hermana, quien viajó desde Oruro a Melipilla.

Asimismo, llamó a difundir el caso para conseguir apoyo: “Por favor, hagan esto viral, que se expanda por todo Chile y Bolivia. Quiero que me ayuden, porque si alguien no tiene contactos, no tiene dinero, no va a encontrar justicia“, dijo a NTV Noticias Melipilla.

La familiar también describió las precarias condiciones en que ella vivía mientras luchaba por ayudar económicamente a sus hijos, quienes permanecen en el país andino.

“Estoy durmiendo ahora en su pieza, un cuarto más pequeño que mi baño. Mi baño es tres veces más grande que eso”, denunció, para luego recordar con emotivas palabras a su hermana.

“Oshin era muy buena persona, muy trabajadora. No tenía ni un zapato nuevo. No es justo que les hagan esto”, expresó entre lágrimas al medio antes citado.