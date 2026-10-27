Un funcionario de Carabineros fue hallado sin vida en la Tenencia de Isla de Maipo, esto en la provincia de Talagante, en la región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, el uniformado fue hallado por uno de sus compañeros luego que no se presentara a servicio en el recinto.

Si bien su vehículo habría estado en el recinto, el carabinero no habría sido visto en su dormitorio, lo que causó la preocupación entre los otros policías.





Fiscalía Occidente confirmó la apertura de una investigación. El caso está siendo indagado por el OS9, el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar).