DMC emite avisos por tormentas eléctricas y nevadas en dos regiones del norte de Chile

Según la DMC, ambos fenómenos estarán asociados a una vaguada en altura, condición atmosférica que propiciará su desarrollo en sectores cordilleranos y precordilleranos del norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos para sectores de regiones del norte del país, ante la probabilidad de tormentas eléctricas y la ocurrencia de nevadas durante esta semana.

De acuerdo con el organismo, ambos fenómenos estarán asociados a una vaguada en altura, condición sinóptica que favorecerá el desarrollo de estos eventos meteorológicas en sectores cordilleranos y precordilleranos.

El aviso por probables tormentas eléctricas contempla eventos desde la mañana del miércoles 28 hasta la noche del jueves 29 de octubre.





En tanto, el aviso sobre nevadas normales a moderadas en la cordillera se presentaría desde la mañana del jueves 29 hasta la madrugada del viernes 30 de octubre.

¿Qué zonas tendrán tormentas eléctricas?

Según el aviso meteorológico de la DMC, las tormentas eléctricas podrían registrarse durante el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre en sectores de las regiones de Tarapacá y Antofagasta .

Región de Tarapacá

Precordillera: miércoles 28 y jueves 29 de octubre.

Cordillera: miércoles 28 y jueves 29 de octubre.

Región de Antofagasta

Precordillera Occidental: miércoles 28 y jueves 29 de octubre.

Precordillera Alto Loa: miércoles 28 y jueves 29 de octubre.

Precordillera Salar: miércoles 28 y jueves 29 de octubre.

Cordillera: miércoles 28 y jueves 29 de octubre.

Nevadas en el norte

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emiti un aviso por nevadas normales a moderadas para la cordillera de la región de Antofagasta .

De acuerdo con el pronóstico del organismo, se espera la siguiente acumulación de nieve:

Región de Antofagasta