“Así que el padre…”: Cristián de la Fuente frenó en seco duro comentario a su hija por su graduación

La influencer y deportista recibió este lunes su diploma por su licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez.

El actor Cristián de la Fuente respondió en redes sociales un comentario que un internauta publicó a propósito de la reciente graduación de su hija en la universidad, Laura de la Fuente.

Todo ocurrió a causa de un importante hito para la influencer, pues este lunes recibió su diploma como Licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez.

A raíz de lo anterior es que el intérprete hizo una publicación en Instagram donde felicitó a la deportista y expresó su emoción por su logro acádemico.

Sin embargo, un usuario de la red social reaccionó al notar que De la Fuente no estuvo de forma presencial en la ceremonia, lo que desató una inmediata respuesta del artista.

“¿No hay foto con el padre el día de su graduación?” , le preguntaron, a lo que el se excusó argumentando que se encontraba trabajando fuera del país.

“No, porque el padre está trabajando en México”, comenzó diciendo. “La universidad no se paga sola, así que el padre la vió online”, zanjó en la plataforma, recibiendo más de 100 me gusta.

“Estoy tremendamente orgulloso de ti”

Pero eso no evitó que el excomandante de la Fuerza Aérea dedicara emotivas palabras a su hija: “No lo puedo creer… siento que fue ayer cuando cabías en mi pecho y te tomaba en brazos con una mano”, escribió.

“Es increíble el camino que has hecho. Todos los colegios que estuviste, que fueron 8, los cambios de ciudades, de países y hasta sobreviviste un balazo, pero nada ni nadie te detuvo “, reconoció.

“Estoy tremendamente orgulloso de ti”, continuó. “Y estoy seguro que próximamente vamos a estar celebrando tu título de Ingeniera. Gracias por hacerme sentir el corazón lleno”, manifestó el actor.