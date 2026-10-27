27/ 10/ 2026 12:07

Tornado en Requínoa: Evalúan presencia de asbesto en escombros de planchas en techos

La seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando, detalló las acciones sanitarias en terreno en Requínoa tras el paso de un tornado. La autoridad explicó que se evalúa la presencia de asbesto en escombros de planchas de techumbres, aclarando que el retiro de estos materiales deberá ser realizado por empresas autorizadas y llamando a la calma, ya que no hubo cortes con herramientas de alta velocidad que faciliten la inhalación del mineral.